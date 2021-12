Un regalo para el equipo de Ant-Man and the Wasp: Quantumania podría revelar el primer vistazo a Jonathan Majors como Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya concluyó sus filmaciones y durante toda la etapa principal del rodaje no surgió ninguna imagen de Jonathan Majors como Kang. Sin embargo, aunque Marvel Studios sigue manteniendo una estricta reserva respecto a la próxima película de Scott Lang y compañía, un regalo para el equipo de aquella cinta podría revelar el primer vistazo al esperado debut de Kang en el MCU.

Durante esta semana y a través de redes sociales comenzó a circular la foto de una camiseta que el equipo de acrobacias de Ant-Man and the Wasp: Quantumania habría recibido tras la película. A simple vista la camiseta solo cuenta con un estampado que muestra el casco de Ant-Man destruido, pero si se fijan en el diseño se puede apreciar el reflejo de Kang.

Jonathan Majors ya apareció en el MCU en el contexto de la serie de Loki, sin embargo, en ese programa interpretó a He Who Remains y por ende recién concretará su debut como Kang en la próxima película de Ant-Man. Pero aunque en general la mercancía que reciben los equipos de las películas son buenos indicadores, por ahora no hay nada oficial respecto a la apariencia de Majors como Kang y por ende esto sigue en el terreno de los rumores.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará en febrero de 2023.