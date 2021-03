Aya Cash dio a entender que aún no hay planes para un regreso de Stormfront en la tercera temporada de The Boys

Parece que Stormfront no volverá a figurar en los próximos episodios de The Boys y es que pese a que el final del personaje en la segunda temporada no fue completamente definitivo, ahora la actriz detrás de la malvada “superheroína” comentó que no habrían planes para su participación en el tercer ciclo.

La tercera temporada de The Boys actualmente está en pleno proceso de rodaje, sin embargo, Aya Cash aprovechó una entrevista con EW para remarcar que en estos momentos no se encuentra trabajando en la serie y que por ende aún no habrían planes para su regreso como Stormfront.

“No estoy allí ahora”, dijo Cash sobre el rodaje de la tercera temporada de la serie. “Ahora estoy en un nuevo programa de Fox que se llama This Country. Mi contrato con The Boys fue sólo por un año, así que, ¿quién sabe? Tal vez puedan hacer mi cara con CGI”.

[Spoilers de la segunda temporada de The Boys a continuación]

Por supuesto, un regreso de Stormfront a The Boys sería algo bastante llamativo considerando que ella no murió al final de la segunda temporada pero quedo bastante herida.

En ese sentido, la serie no solo tendría que usar algunos trucos para volver a poner a Stormfront en acción, sino que también tendría que descifrar qué lugar tendría en la trama después de lo que se estableció para Homelander y The Seven. No obstante, como se dio a entender anteriormente, la puerta está abierta para un eventual regreso del personaje.

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno.