Baldur’s Gate 3 desplazó a Zelda como el mejor juego de 2023 según Metacritic

El juego de rol “Baldur’s Gate 3″, desarrollado por Larian Studios, ya se convirtió en el mejor juego del año 2023 de acuerdo a los índices de Metacritic, tomando la corona que previamente tenía “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

La propuesta de RPG, basada en el sistema del clásico juego de mesa de Calabozos y Dragones, acumula una puntuación de 97 en base a las críticas publicadas en los medios, mientras que el juego de Nintendo alcanzó una puntuación de 96.

Dicha puntuación lo coloca no solo como el mejor juego de PC en la historia según los cálculos de Metacritic, sino que también lo instala en el puesto 15 de los mejores juegos de todos los tiempos en el portal.

Después de casi tres años en acceso anticipado, “Baldur’s Gate 3″ finalmente fue lanzado en su versión completa a principios de agosto en PC, recibiendo elogios tanto de la crítica especializada como de los jugadores.

Tras lograr récords en Steam, se espera su lanzamiento en PS5 durante septiembre.