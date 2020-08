Barry Keoghan se sumó al elenco de The Batman

Durante el fin de semana se revelaron un montón de detalles de The Batman gracias al panel de la película en DC FanDome. Pero aunque sin duda el primer tráiler de la película fue lo que se robó las miradas, otros interesantes anuncios también surgieron desde la presentación de la cinta que fue conducida por el director Matt Reeves.

Por ejemplo, en la descripción del tráiler oficial de The Batman en el canal de YouTube de Warner Bros, se reveló que Barry Keoghan (Dunkirk, Los Eternos) se sumó al elenco de la película.

De acuerdo a la descripción, Keoghan interpretará al oficial Stanley Merkel, un antecedente que los fanáticos del hombre murciélago seguramente encontrarán llamativo ya que, en los cómics de DC, Merkel fue el primer compañero de Jim Gordon en la Policía de Gotham.

Pero, pese a que aparece durante Batman: The Dark Knight Returns y Batman: Year One, Merkel quizás no es tan conocido como otros policías de la ciudad de Batman ya que fue asesinado por Sofia Falcone en el arco Batman: Dark Victory.

En se sentido, tendremos que esperar para ver qué rol tendrá Merkel en The Batman y cómo se presentará la relación de ese personaje con la versión de Jim Gordon de Jeffrey Wright.

The Batman se estrenará en octubre de 2021.