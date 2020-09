Batwoman: Fotos del set presentan el primer vistazo a Javicia Leslie como Ryan Wilder

Pese a que series como The Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow aún no logran comenzar las filmaciones de sus nuevas temporadas, Batwoman ya lleva un par de semanas de rodaje en la ciudad de Vancouver en Canadá.

En medio de la pandemia, la serie amparada por The CW está trabajando en su segunda temporada que, tras la salida de Ruby Rose, presentará a Javicia Leslie como Ryan Wilder, la nueva Batwoman.

En ese sentido, desde que las filmaciones de Batwoman arrancaron a inicios de septiembre, se ha esperado el primer vistazo al nuevo traje que lucirá la sucesora de Kate Kane. Pero mientras eso aún no sucede, recientemente se dio a conocer el primer acercamiento a la apariencia de civil de Ryan Wilder.

De acuerdo a reportes del set, Javicia Leslie filmó una escena donde Ryan Wilder frustraba en robo a una tienda. Todo mientras lucía un vestuario casual y miembros The Crows, la organización comandada por Jacob Kane, llegaban al lugar.

Lamentablemente aún no hay muchos detalles sobre la trama de la segunda temporada de Batwoman, por lo que no se puede deducir mucho más sobre lo que está pasando en las fotos del set. No obstante, cabe señalar que aparentemente habrían en juego elementos como una “bati-toxina”.

La segunda temporada de Batwoman planea estrenarse en enero de 2021 en Estados Unidos.