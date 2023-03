Ben Affleck detalló la escena con Wonder Woman en The Flash que daría pie a su mejor momento como Batman

En el escenario actual de las adaptaciones de DC, la película de The Flash contará con la última aparición de Ben Affleck como Batman. Pero aunque el actor no planearía retomar el papel ni tampoco anhelaría dirigir una cinta del Hombre Murciélago, ahora reiteró que en la cinta del velocista escarlata finalmente descifró cómo encarnar al vigilante de Gotham.

Durante una aparición en el podcast Smartless, Affleck habló sobre su participación en la película de The Flash y aseguró que es lo mejor que ha hecho como Batman.

“¡Es la mejor mierda que he hecho como Batman!”, dijo Affleck sobre The Flash. “¡Finalmente descubrí cómo interpretar al chico! Sé que renuncié, pero ahora lo tengo. Es como si hicieras la audición y estuvieras de camino a casa, dices: ‘¡No!’”.

Pero eso no es todo porque el actor también reveló cuál fue la escena que lo llevó a ese descubrimiento y se trataría de nada más ni nada menos que un momento con Wonder Woman (Gal Gadot).

“No quiero dar spoilers, pero hubo una escena en la que Wonder Woman me salvó durante una pelea con unos malos, ella me salva con el Lazo de la Verdad, entonces lo que pasa es que Batman divulga algo de su sentimientos reales sobre su vida y su trabajo. Yo estaba como: ‘Espera un minuto, ¡lo tengo!’”, añadió el actor.

Si bien la aparición de Affleck como Batman en la película de Flash está confirmada hace meses e incluso el actor figuró como el personaje en el tráiler más reciente, la participación de Gadot como Wonder Woman no está asegurada y los reportes más recientes sugieren que su cameo fue cortado al igual que la aparición del Superman de Henry Cavill.

En ese sentido, por ahora se desconoce si esta escena que mencionó Affleck efectivamente estará en el corte de The Flash que llegará a los cines en junio de este año.