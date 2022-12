Los cameos del Superman de Henry Cavill y la Wonder Woman de Gal Gadot finalmente serían eliminados de la película de The Flash

No esperen que la película de The Flash sirva como un epílogo para la versión de Superman de Henry Cavill y es que siguiendo la confirmación de que el actor no continuará como el kryptoniano en las películas de DC, un nuevo reporte reveló que finalmente el cameo que Cavill filmó para la cinta del velocista escarlata será descartado.

Como recordarán en uno de los primeros informes sobre los planes que se estaban trazando para la nueva era de las películas de DC impulsada por James Gunn y Peter Safran se planteó que Warner Bros estaba debatiendo qué hacer con un cameo que Cavill habría grabado para la película de The Flash protagonizada por Ezra Miller que se estrenará en cines a mediados del próximo año.

En esa instancia se indicó que las dudas sobre la permanencia de este cameo en la cinta tenían que ver con la promesa que podría tantear aquella escena. En ese sentido, en un panorama donde ya se confirmó que Cavill no volverá como Superman y finalmente no se realizará una Man of Steel 2, esta semana The Hollywood Reporter reveló que el cameo del Superman de Cavill finalmente será eliminado de la película de The Flash.

Según ese medio, el cameo de Cavill fue cortado junto al cameo de Gal Gadot como Wonder Woman porque mientras el actor no seguirá como Superman, en el caso de la actriz el desarrollo de Wonder Woman 3 fue cancelado.

Por ahora no hay detalles sobre cómo habrían sido las escenas de Cavill y Gadot en The Flash o que habrían propuesto para el futuro de las películas de DC. No obstante, el mismo informe de The Hollywood Reporter detalla otro punto que ha generado curiosidad en los últimos días y es que Brainiac habría sido el villano de la propuesta para Man of Steel 2 que escribió Steven Knight y fue descartada por los jefes de Warner Bros.

The Flash será protagonizada por Ezra Miller como Barry Allen/The Flash y también contará con Ben Affleck como Batman, Michael Keaton como Batman y Sasha Calle como Supergirl. Su estreno está planificado para junio de 2023 y aparentemente el cameo de Jason Momoa como Aquaman seguiría en la cinta.