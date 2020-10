Bob Gale tiene varios argumentos para asegurar que no habrá una Volver al futuro 4

Cuando es hora de hablar de las películas que nunca deberían tener un remake, secuela o reincio, Volver al futuro siempre es de las franquicias que salen a colación. Después de todo, los fanáticos aman a las cintas dirigidas por Robert Zemeckis y simplemente no ven una razón para concretar otra película de la saga.

Sin embargo, vivimos en una era donde los reinicios, remakes y secuelas están a la orden del día, por lo que parece que por más que algunos argumenten en contra de potenciales proyectos basados en Volver al futuro la posibilidad de nuevas entregas siempre permanecerá en el aire.

No obstante, para tranquilidad de todos quienes no quieren ver a otras versiones del Doctor Emmett Brown y Marty McFly, recientemente el guionista Bob Gale recalcó por qué Volver al futuro 4 probablemente no sucederá.

En una entrevista con The Collider Podcast (vía Collider), el guionista que co-escribió la trilogía junto al propio Robert Zemeckis comentó que, pese a los posibles beneficios económicos, los creadores de la saga sencillamente no ven una necesidad ni están dispuestos a hacer más entregas de Volver al futuro.

“Contamos una historia completa con la trilogía. Si volviéramos y hiciéramos otra (película) tendríamos a Michael J. Fox, que cumplirá sesenta el año que viene y tiene la enfermedad de Parkinson”, señaló Gale. “¿Queremos ver a Marty McFly a los sesenta años con la enfermedad de Parkinson? ¿Queríamos verlo a los cincuenta años con la enfermedad de Parkinson? Yo diría: ‘No, no quieres ver eso’. Y no quieres ver Volver al futuro sin Michael J. Fox”.

“La gente dice: ‘Bueno, hazlo con otra persona’. ¿A quién vas a conseguir? Todo lo que vas a hacer es pedir comparaciones con los originales, y no vas a coincidir”, sentenció. “Y hemos visto esto repetidamente con secuelas que regresan al pozo después de muchos, muchos años, y dicen ‘Ah, bueno, The Phantom Menace, tal vez mi vida hubiera sido mejor si no la hubiera visto’. Hay muchas secuelas extra como esa. No queremos ser esos tipos que hicieron una película que era básicamente una trampa de dinero. Universal nos dice: ‘Ustedes ganarían mucho dinero’, pero nosotros pensamos: 'Bueno, ya hemos ganado mucho dinero con estas películas, y nos gustan tal como son. Y, como padres orgullosos, no vamos a vender a nuestros hijos para que se prostituyan”.

Y, como si esos no fuesen argumentos suficientes, Gale además añadió que tendrían un acuerdo de palabra para que ningún proyecto derivado se concrete sin su permiso.

“Tenemos un entendimiento con (Steven) Spielberg y Amblin de que nunca habrá otra película de Volver al Futuro sin nuestra bendición o nuestra participación. Entonces no va a suceder”, advirtió Gale.

Es decir, por ahora los fanáticos pueden estar tranquilos porque no existirían y es posible que sigan sin existir planes para concretar nuevas entregas de Volver al Futuro.