Bryan Cranston estaría interesado en revivir a Malcolm In The Middle según Frankie Muniz

En una era donde abundan los reinicios, remakes y nuevas versiones de apuestas exitosas, los ejecutivos y algunos fanáticos no serían los únicos interesados en revivir a Malcolm In The Middle...o al menos eso es lo que planteó Frankie Muniz.

Recientemente el actor detrás de Malcolm habló con Fox News y, al ser consultado sobre un potencial retorno de Malcolm In The Middle, señaló que no solo es una opción que le interesaría, sino que también sería algo que estaría en la mira de Bryan Cranston.

“Cuando estaba filmando el programa, obviamente era un niño. Hicimos siete temporadas, 151 episodios. Realmente no vi el programa cuando estaba al aire, pero desde entonces lo he visto con mi esposa. (Vimos) los 151 episodios... Me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’... Puedo separarme de estar en él y verlo como un fanático. Me encantaría saber qué está haciendo la familia”, dijo Muniz.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría 100 por ciento de acuerdo”, añadió. “Pero no sé, veremos qué pasa”.

Si bien esta no es la primera vez que se tantea la posibilidad de un regreso de Malcolm In The Middle y en 2016 el propio Bryan Cranston señaló que habrían conversaciones para una cinta de la película, para bien o para mal hasta ahora no se ha concretado nada.