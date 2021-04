Bucky arremete contra John Walker en un nuevo spot televisivo de The Falcon and the Winter Soldier

[Spoilers de The Falcon and the Winter Soldier a continuación]

Un nuevo spot apareció en la antesala del estreno del quinto episodio de The Falcon and the Winter Soldier. Si bien Marvel Studios solo ha revelado un tráiler para lo que que queda de la serie, durante esta semana un usuario de Twitter compartió un adelanto que fue emitido en la televisión.

Obviamente este avance no tiene la mejor calidad, sin embargo, allí se pueden apreciar un par de escenas nuevas y en particular destaca otro vistazo al inminente enfrentamiento de Bucky Barnes y Sam Wilson contra John Walker.

De hecho, además de mostrar a Bucky atacando a Walker, el spot incluye a Sam diciendo: “Tienes que darme ese escudo”.

Puedes ver el spot aquí:

The Falcon and the Winter Soldier presentará un nuevo episodio durante este viernes a través de Disney Plus.