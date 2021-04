La batalla por el escudo es inminente en el adelanto para los próximos episodios de The Falcon and the Winter Soldier

[Spoilers de The Falcon and the Winter Soldier a continuación]

Marvel Studios reveló el adelanto para la mitad de temporada de The Falcon and the Winter Soldier y si aún no están al día con la serie probablemente no querrán ver este tráiler.

Después de todo, a lo largo de más de un minuto este vistazo a la serie repasa un montón de escenas de los episodios anteriores y mientras Sam advierte que nada podrá evitar que luche por las cosas en las que cree, el tráiler recalca que la caída de John Walker será un factor clave en los próximos episodios.

Pero sin duda lo más llamativo de este adelanto es que vuelve a remarcar el legado del escudo del Capitán América. Todo antes de concluir presentando el escenario para lo que parece una inminente batalla entre Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker por el escudo de vibranium que solía pertenecer a Steve Rogers.

Sin más preámbulos, pueden ver el tráiler aquí:

The Falcon and the Winter Soldier presentará un nuevo episodio durante este viernes y, como advierte el adelanto que acaban de ver, después de eso llegará lo que hasta ahora está contemplado como el final de la serie.