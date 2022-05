Buzz comete un grave error en el nuevo tráiler de Lightyear

Pixar reveló un nuevo tráiler de Lightyear, su próxima película que contará la historia del personaje que inspiró al querido juguete de Toy Story.

Lightyear seguirá las aventuras del explorador espacial titular mientras él y su tripulación quedan atrapados en un planeta hostil que está a más de 4.2 millones de años luz de la Tierra. Pero Buzz no solo será responsable de comandar una misión para regresar a la tripulación a casa, sino que como se revela en este adelanto también tendrá que cargar con el peso de ser quién generó esa situación en primer lugar.

Pero no se preocupen porque pese a que Lightyear promete poner varios desafíos por delante para Buzz -incluyendo la aparición del tiemble Zurg - el héroe no estará solo y contará con varios aliados como Sox, un tierno gato robot, y un particular equipo de novatos.

Lightyear fue dirigida por Angus MacLane (co-director de Finding Dory) y, sin más preámbulos, puedes ver su tráiler aquí:

En su versión en inglés, Lightyear contará con las voces de Chris Evans como Buzz Lightyear, Uzo Aduba como Alisha Hawthorne, Peter Sohn como Sox, Keke Palmer como Izzy Hawthorne, Taika Waititi como Mo Morrison, Dale Soules como Darby Steel y James Brolin como Zurg, entre otros.

Lightyear se estrenará en cines el 16 de junio.