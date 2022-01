Call of Duty anunció colaboración con Attack on Titan

Sin lugar a dudas, Attack on Titan es el animé del momento con el estreno de su última temporada, y para que los fanáticos sigan deleitándose, la serie de llegará a Call of Duty: Warzone y Vanguard. Previamente hubo una filtración a finales del año pasado que adelantó esta colaboración, no obstante ahora sabemos que es verdad con los dos juegos recibiendo una serie de obsequios de Shingeki no Kyojin en la primera actualización del 2022.

Los elementos que llegarán a ambos juegos serán armas, un amuleto, una pegatina y un emblema, y una serie de movimientos finales y de introducción que están relacionados con la popular serie. Sin embargo, un obsequio que probablemente llamará la atención de los fans es el “Survey Corps Operator”, el cual hará que los jugadores tengan el look del Capitán Levi. No obstante, el único personaje que puede equipar este atuendo es el Sargento Daniel.

Todo el nuevo contenido se venderá como una sola colección llamada “Tracer Pack: Attack on Titan — Levi Edition Bundle”, aunque no llegará a los juegos de Call of Duty hasta el 20 de enero. Por otro lado, la nueva actualización de mitad de temporada estará disponible en tan solo unos días. Los nuevos coleccionables estarán disponibles para todas las versiones de consolas y PC de Warzone y Vanguard.