Call of Duty: WWII será uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus de junio

Ya no queda nada para que se acabe el mes y desde PlayStation dieron a conocer uno de los juegos que estarán disponibles de forma gratuita para los usuarios de PlayStation Plus durante el mes de junio, se trata de Call of Duty: WII.

Un elemento que llama la atención, es que el juego a diferencia de lo habitual, se podrá descargar desde el día de mañana, es decir de este 26 de mayo.

Según apuntaron a través de la cuenta de Twitter de PlayStation, "miembros de PS Plus: Call of Duty: WWII es parte de la lista mensual de juegos para junio, y estará disponible para descargar a partir del 26 de mayo”, agregando que “compartiremos detalles adicionales de nuestra línea mensual más adelante esta semana. ¡Disfruten!”.

Call of Duty WWII fue lanzado en noviembre de 2017.