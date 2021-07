Captain America: The First Avenger pudo contar con una batalla entre Steve Rogers y un gigantesco robot de Hydra

Esta semana se cumplieron 10 años desde el estreno de Captain America: The First Avenger en Estados Unidos, por lo que desde Yahoo! decidieron conmemorar a esa película conversando con sus guionistas: Christopher Markus y Stephen McFeely.

En una extensa entrevista los guionistas que terminaron escribiendo toda la trilogía del Cap además de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame no solo abordaron su trabajo en los inicios de Marvel Studios, sino que también aprovecharon de revelar un curioso cambio al acto final de la primera cinta centrada en Steve Rogers.

Markus y McFeely comenzaron a escribir Captain America: The First Avenger en 2008, por lo que el guión de la película pasó por varios cambios antes de la versión que llegó a los cines en 2011.

Así, mientras el actual desenlace de The First Avenger contempla a Steve estrellando el avión con bombas que Red Skull planeaba llevar hasta Estados Unidos, los guionistas contaron que anteriormente la trama incluía a un “enorme robot de Hydra”.

“Una gran parte del tercer acto era Cap luchando contra este robot”, contó Markus, ante lo que Yahoo precisa que era “un super robot nazi bajo el control del villano Red Skull (Hugo Weaver) llamado Panzermax”.

Considerando que el MCU involucra desde dioses nórdicos hasta avanzada tecnología cabe preguntarse por qué los guionistas desistieron de aquella idea, ante lo que Markus simplemente apuntó al presupuesto de la cinta.

“Creo que finalmente fue una cuestión de presupuesto y tiempo”, dijo Markus. “Donde era como: ‘Realmente no podemos gastar tanto tiempo’”.

En la misma entrevista Markus y McFeely además remarcaron que aunque Sebastian Stan postuló para el papel de Steve Rogers finalmente quedó como Bucky porque tenía una “oscuridad”. Todo mientras revelaron que durante la producción se realizaron varios artes conceptuales con Jake Gyllenhaal como el Cap y reiteraron que, aunque algunos fanáticos lo ponen en duda, Steve Rogers perdió su virginidad durante la Segunda Guerra Mundial.

“Si te ves así, y vas de ciudad en ciudad, y estás firmando autógrafos para mujeres como las mujeres para las que él firma los autógrafos, tengo que imaginar que (perdió su virginidad)”, señaló McFeely.

“Steve Rogers no es un mojigato. Ocasionalmente se le puede presentar de esa manera. Es un tipo que cree en el bien y en el mal y en todas estas cosas, pero no es un niño de coro. Es un veterano de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Markus.

Pese a que Captain America: The First Avenger no es la película más exitosa del universo de Marvel Studios, parece que las decisiones que tomaron los guionistas y lo que hizo el director Joe Johnston resultó en última instancia ya que aquella entrega quedó como una de las piedras angulares de una franquicia que sigue creciendo.