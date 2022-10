CD Projekt Red anunció a Project Orion, una secuela de Cyberpunk 2077, y a una nueva trilogía de The Witcher

A través de una serie de mensajes a través de Twitter, el estudio polaco CD Projekt Red anunció sus planes de expansión tanto en la saga de The Witcher, como en el universo de Cyberpunk 2077 y nuevas marcas que planean concretar.

Entre estos se encuentran las siguientes iniciativas que están en diferentes etapas de desarrollo.

- Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Una expansión centrada en la historia para el videojuego que se encuentra en su última fase de producción y es desarrollada por CD Projekt Red.

- Project Sirius: Una propuesta “innovadora” en el universo de The Witcher que buscará contar “una historia inolvidable”. Está en pre-producción y será desarrollado por el estudio The Molasses Flood, con apoyo de CD Projekt Red.

- Project Polaris: Un RPG de mundo abierto centrado en la historia y “construido en el legado de The Witcher 3: The Wild Hunt”. Está en pre-producción bajo el desarrollo de CD Projekt Red y marcará el comienzo de una nueva trilogía. El plan es lanzar los tres juegos en un plazo de seis años desde el lanzamiento de la primera entrega.

- Project Canis Majoris: Un RPG de mundo abierto para un solo jugador impulsado por la shistoria y situado en el universo de The Witcher. El plan es que sea desarrollado por otro estudio, aún no identificado, y que cuente con veteranos de la saga The Witcher

- Project Orion: Una secuela de Cyberpunk 2077 que buscará presentarár “todo el poder y potencial del universo de Cyberpunk”. Será desarrollado por el CD Projekt Red.

- Project Hadar: Una nueva marca distinta a The Withcer y Cyberpunk 2077. Será desarrollada de forma interna con un plan de lanzamiento para 2026. Por ahora se encuentra en una fase inicial de desarrollo de su concepto.