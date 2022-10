Charlie Cox le agradeció a los fans por el regreso de Matt Murdock: “Pase lo que pase con mi carrera a partir de este momento, se lo debo en su mayor parte a la campaña ‘Save Daredevil’”

Charlie Cox, el actor que se presentó como Matt Murdock en la serie de de Daredevil que se estrenó en 2015 y recientemente regreso como el personaje para Spider-Man: No Way Home y She-Hulk: Attorney at Law, le agradeció a los fanáticos por su retorno como el personaje.

En una entrevista con el sitio web de Marvel a propósito del cameo de Daredevil en la serie de She-Hulk, a Cox le preguntaron si tenía algo que “decirles a los fanáticos que literalmente han estado rogando” por el regreso del abogado de Hell’s Kitchen a la pantalla tras la cancelación del programa del personaje que originalmente emitió Netflix.

Cox respondió asegurando que efectivamente tenía un mensaje y directamente valoró lo que hicieron los fanáticos y en particular aquellos que impulsaron la campaña “Save Daredevil” (”Salven a Daredevil”).

“Hay mucho que quiero decir. Pase lo que pase con mi carrera a partir de este momento, se lo debo en su mayor parte a la campaña ‘Save Daredevil’”, dijo Cox. “Que incluso cuando yo había perdido la esperanza hace años, ellos no lo hicieron y continuaron haciendo campaña y apoyando. Y a lo largo de los años, he conocido a muchos de ellos, y son una multitud tan entusiasta y apasionada”.

“Daredevil es un personaje increíble. Ha sido el gran honor de mi carrera que me ofrecieran ese papel y poder interpretarlo. Me he divertido mucho con eso. Ha cambiado mi vida irrevocablemente. Y cuando el espectáculo llegó a su fin, a pesar de la decepción del final del viaje, sentí que habíamos hecho un buen trabajo, que lo pasamos de maravilla y que solo podíamos estar agradecidos por lo que habíamos tenido”, añadió. “Ser invitado a regresar y comenzar de nuevo, casi, se siente un poco como un sueño. Se siente demasiado bueno para ser verdad”.

Tiempo atrás Cox recordó que su invitación inicial para volver como Matt Murdock no tenía asegurada una serie propia e incialmente solo contemplaba cameos en No Way Home y She-Hulk. En ese sentido, el actor no dudó en manifestar su emoción por lo que viene e incluye a Daredevil: Born Again.

“Estoy muy emocionado por el futuro. No puedo esperar para estar en el set desde el primer día del nuevo programa. Ya estoy empezando a entrenar. Como saben, ya estoy empezando a hacer planes en términos de vivir y entrenar y tener conversaciones con los escritores y todas esas cosas. Así que está empezando a sentirse muy real”, concluyó el actor. “De hecho, recibí un correo electrónico de un amigo mío esta mañana diciendo que le habían pedido que hiciera una audición para un papel. No sabía qué papel era, obviamente, pero está empezando a sentirse muy real. Me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de interpretar este papel. Me siento muy afortunado de que me hayan dado un papel tan increíble. Hay mucha gente a la que agradecer”.

Antes de figurar en Daredevil: Born Again, que se estrenaría en 2024, Cox se pondrá nuevamente el traje del vigilante de Hell’s Kitchen para la serie Echo y quién sabe, quizás también aparezca en más proyectos de las siguientes fases del MCU.