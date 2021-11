Chloé Zhao contó que la versión de Superman de Zack Snyder inspiró un aspecto de Los Eternos

Al parecer Chloé Zhao es parte de las personas que disfrutaron con la versión de Superman que Zack Snyder presentó a lo largo de sus películas de DC. Si bien la directora de Nomadland actualmente está trabajando para Marvel Studios, en una entrevista con un portal francés habló sobre la adaptación de Superman plasmada por Henry Cavill.

Concretamente la directora fue consultada respecto a la relación entre Ikaris (Richard Madden) y Superman, ya que el Hombre de Acero existe como un personaje de ficción en el mundo de Los Eternos.

Así, cuando el entrevistador preguntó si Ikaris podría haber sido la inspiración para la creación de Superman en los cómics dentro de la realidad del MCU, Zhao procedió apuntar al Superman de Snyder.

“¡Tú lo dijiste, no yo! Superman es el Übermensch, el hombre supremo, el superhombre, un concepto que existe en todas las culturas”, respondió la directora. “De todas las interpretaciones modernas de Superman, fue la de Zack Snyder con Man Of Steel la que más me inspiró porque abordó este mito de una manera auténtica y muy real. Recuerdo que pensé que era el Superman de Terrence Malick cuando vi el tráiler. Esta película me dejó una fuerte impresión. Pero Ikaris es, por supuesto, nuestra propia versión de Superman”.

Aunque durante el último tiempo se ha manifestado un creciente interés por ver más del Superman de Henry Cavill, no ha pasado tanto desde el estreno de la cinta para desconocer que inicialmente la interpretación del personaje en Man of Steel generó un poco de división y controversia, por lo que no deja de ser llamativo que Zhao valore positivamente esa cinta y la compare con un trabajo del director de La delgada línea roja.

Pero claro, durante gran parte de la promoción de Los Eternos la directora no ha tenido problemas en hablar bien de DC y dejar atrás esas absurdas disputas que muchas veces surgen entre los fanáticos.

“Creo que estamos en el negocio de contar historias sobre mitología, y Superman, por ejemplo, proviene del origen de la mitología. En muchas culturas diferentes, hay una forma de Superman”, dijo Zhao en una entrevista con Comicbook. “Y la gente que creó a Superman y los brillantes cineastas (que) llevaron a Superman a la pantalla, sus películas básicamente, en mi opinión, están haciendo una interpretación moderna de esa mitología”.

“(Que Ikaris sea algo propio) no significa que no podamos rendir homenaje y pasar un buen rato con estos iconos que tanto amamos. Quiero decir, ¿quién no ama a Superman y Batman? Claramente a nuestros Eternos les gustan”, concluyó la directora.