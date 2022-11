Chris Hemsowrth cree que que Thor 5 debería tener un tono “drásticamente diferente” respecto a las películas anteriores del dios del trueno

Actualmente existen cuatro películas de Thor enmarcadas en el MCU. Pero aunque para todas las mediciones esta es solo una saga, es sencillo dividir a las aventuras cinematográficas del dios del trueno en dos tipos de apuestas distintas: las entregas más serias con Thor y Thor: The Dark World, y la era de Taika Waititi con Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder.

Pero ¿cómo podría ser una potencial Thor 5? Aunque con un eventual regreso de Waititi sería fácil imaginar otra apuesta en la línea de Ragnarok y Love and Thunder, Chris Hemsowrth cree que aquella hipotética producción debería hacer algo completamente diferente.

En una reciente entrevista con el podcast Happy Sad Confused, el actor que ha interpretado a Thor desde 2011 destacó los mencionados cambios en la saga del dios del trueno e indicó que a su juicios sería necesaria otra renovación para Thor 5.

“Si miras a Thor 1 y 2, eran bastante similares. Ragnarok y Love and Thunder son similares. Creo que se trata de reinventarlo”, dijo Hemsworth. “Tuve una oportunidad única con Infinity War y Endgame de hacer cosas muy drásticas con el personaje. Disfruto eso, me gusta mantener a la gente alerta. Me mantiene alerta. Me mantiene intresado. He dicho esto antes, pero cuando se vuelve demasiado familiar, creo que existe el riesgo de volverse perezoso porque sé lo que estoy haciendo. No sé si estoy invitado de nuevo, pero si lo estuviera, creo que tendría que ser una versión drásticamente diferente en tono, todo. Solo por mi propia cordura... [Risas] Thor perdió la cabeza en la última película. Él tiene que resolver eso ahora”.

Durante la semana pasada el propio Hemsworth sembró dudas sobre su futuro como Thor, por lo que todavía no hay nada oficial respecto a lo que sucederá con el personaje en las próximas entregas del Universo de Marvel Studios.