Christian Bale dice que filmó escenas tipo Categoría R para Thor: Love and Thunder

Desde que Thor: Love and Thunder llegó a los cines a mediados de este año se han multiplicado los reportes sobre las escenas o ideas que no aparecieron en la versión final de la película.

Así, mientras tiempo atrás se abordó el inicio alternativo y las escenas descartadas nos han mostrado otras secuencias con Zeus, Dionisio y los Guardianes de la Galaxia, ahora Christian Bale contó que filmó algunas escenas que no llegaron a la versión final de la película debido a que su contenido era más para una cinta con Categoría R que una apuesta PG-13 como la cuarta película del dios del trueno.

Según explicó Bale esas escenas “Categoría R” de Love and Thunder nunca fueron consideradas realmente para esa entrega del MCU. Sin embargo, el actor detrás de Gorr expresó que fue divertidos filmarlas.

“Con Thor: Love and Thunder, Taika y yo, sabíamos que algunas de las cosas que estábamos haciendo probablemente no terminarían en la película, pero queríamos presionar y ver. En última instancia, es y debe ser una película a la que toda la familia pueda ir y disfrutar. Y Chris Hemsworth, un par de veces me miró y estaba como: Amigo, eso es demasiado. No creo que nadie quiera ver eso a menos que sea una película con clasificación R”, dijo Bale (vía Inverse). “Pero fue una gran alegría darle una oportunidad. Y nos divertimos mucho haciendo ciertas escenas y tomando ciertas opciones de escena, incluso si no terminaron en el montaje final”.

Si bien es poco probable que algún día estas secuencias salgan a la luz, su existencia nos da otra pista sobre cómo fue el desarrollo de Love and Thunder.