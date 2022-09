Thor y sus aliados conocen a Dionisio en esta escena eliminada de Love and Thunder

Una de las escenas eliminadas de Thor: Love and Thunder ha sido revelada con miras al próximo estreno de la película en formato hogareño y su llegada a Disney Plus. Se trata de “Buscando a Zeus”, una secuencia donde Thor, Valkyrie y Korg llegan a Omnipotence City.

Como podrán ver en esta secuencia los personajes aún no cuentan con sus disfraces para esconderse entre la multitud de dioses y repentinamente se encuentran con Dionisio. El dios griego del vino no aporta mucho al objetivo de los héroes y solo se dedica a pedir uvas y remarcar que es hijo de Zeus. No obstante, en esa dinámica sin querer revela dónde estará su padre y pone en marcha el plan de Thor y sus aliados.

Dionisio fue interpretado por Simon Russell Beale (Penny Dreadful, The Legend of Tarzan) en Thor: Love and Thunder y puedes ver su escena eliminada aquí:

Thor: Love and Thunder se estrenará este 8 de septiembre en Disney Plus y sus ediciones hogareñas con más escenas eliminadas serán lanzadas el 27 de septiembre.