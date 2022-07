Originalmente Thor: Love and Thunder tenía otra escena de inicio

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Thor: Love and Thunder]

En la versión de Thor: Love and Thunder que está disponible actualmente en cines la primera secuencia de la nueva historia del dios del trueno dirigida por Taika Waititi nos muestra al antagonista principal de la película, Gorr (Christian Bale) y su hija. Pero aunque con esa apuesta la cuarta cinta de Thor inmediatamente nos acerca a su villano, originalmente la idea del equipo creativo detrás de esta producción era otra.

Durante una entrevista con el portal Variety, Jennifer Kaytin Robinson, quien co-escribió Thor: Love and Thunder con Waititi, contó que inicialmente querían que la película arrancara con una escena sobre Jane Foster (Natalie Portman) y su tratamiento contra el cáncer.

Si bien eventualmente Love and Thunder nos mostró a Jane en quimioterapia y de paso incluyó cameos del Dr. Selvig y Darcy, Robinson indicó que el plan inicial era mostrar ese momento en la vida de la Doctora Foster antes de que apareciera el logo de Marvel Studios, es decir en el momento en que se mostró la escena de Gorr en el corte final.

“En el borrador original, en realidad era anterior al logotipo de Marvel (Studios). Estaba incluso antes en el borrador original de Taika. Eso siempre fue una pieza conmovedora, en última instancia, se convirtió en (los orígenes de) Gorr y creo que es increíble. Pero (el cáncer de Jane) nunca iba a ser un momento de sorpresa. Siempre fue como, esta es la historia de esta mujer. Este es su arco. Y aquí es donde comienza”, contó Robinson.

Aquella revelación de la guionista se dio porque como recordarán en la antesala del estreno de Thor: Love and Thunder se evitó confirmar oficialmente que Jane tendría cáncer en la película aunque esa es parte de la historia del personaje en los cómics e incluso fue un punto tanteado por la mercancía de la cinta.

“(La historia del cáncer de Jane) siempre estuvo ahí. Obviamente, está en los cómics y también estaba en el primer borrador de Taika. Y luego se trataba de, ya sabes, ¿qué significa esto? Tuvimos muchas conversaciones, especialmente con Natalie, sobre, ya sabes, tenemos una responsabilidad aquí. Qué increíble poder mostrar a un superhéroe con cáncer y realmente no rehuir la fealdad y las cosas que son difíciles al respecto, pero también ser realmente capaz de que este personaje brille”, comentó la guionista. “Muchas de las conversaciones fueron como: ‘¿Cómo hacemos justicia y cómo ponemos algo en la pantalla que significará algo y resonará con los sobrevivientes de cáncer?’”

Si hubiese sido mejor o no comenzar Love and Thunder con esa escena es algo que se puede debatir, pero no esperen que ese momento o la transformación de Foster en Mighty Thor se muestren de otra forma cuando Thor 4 debute en formato hogareño porque Taika Waititi ya advirtió que no es partidario de los cortes del director.