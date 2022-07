Taika Waititi descartó lanzar un corte del director de Thor: Love and Thunder

La versión de Thor: Love and Thunder que se está presentando en cines desde la semana pasada se extiende por casi dos horas pero, aunque para muchos eso basta y sobra para la cuarta película del dios del trueno, ante las informaciones sobre escenas descartadas y personajes eliminados han comenzado a surgir especulaciones sobre un potencial corte del director de la película más reciente de Marvel Studios.

Hasta la fecha Marvel Studios no ha lanzado un corte del director para ninguna de sus películas y, si todo depende de Taika Waititi, eso no cambiará con Love and Thunder.

En una entrevista con NME, Waititi fue consultado directamente sobre #ReleaseTheWaititiCut, una campaña que comenzó en redes sociales y hasta tiene su propia petición en Change.org para que Disney estrene un corte del director de Thor: Love and Thunder. No obstante, al cineasta no le gustan ese tipo de lanzamientos.

“He estado pensando en los cortes del director. Veo los cortes del director de muchos otros directores. Apestan”, respondió Waititi. “Los cortes del director no son buenos. Los directores necesitan ser controlados a veces y si yo dijera: ‘ah, ¿quieres ver la versión de mi director? ¡Son cuatro horas y media!’ No es bueno, cuatro horas y media. Hay muchos descansos para tomar una taza de té allí, ni siquiera tienes que pausarlo”.

Pero mientras todo indica que Waititi no tiene planes ni ambiciones para presentar una versión extendida de Love and Thunder, las especulaciones en torno a qué más pudo incluir la película probablemente no se detendrán. Después de todo, mientras Natalie Portman reveló que se cortaron planetas y mundos completos de la cinta, ahora el director confirmó que eliminó temas de Kate Bush y Abba de la película. Todo mientras que más bromas quedaron en el piso durante la edición.

“Diría que mi corte probablemente tendría algunas bromas más allí. Puede haber un par de escenas eliminadas, pero como siempre digo, se elimina una escena porque no es lo suficientemente buena para estar en la película”, aseguró el responsable de Thor: Ragnarok. “Creo que la sección de escenas eliminadas en el DVD, no es que se siga usando, debería ser solo una lista de las escenas y sin enlaces para que no puedan hacer clic en ellas”.

Por ahora se desconoce cuántas escenas eliminadas se incluirán en el inminente lanzamiento hogareño de Thor: Love and Thunder ya que en una conversación con Collider el propio Waititi aclaró que su corte de 4 horas que Chris Hemsworth tachó como “alocado” simplemente era un montaje bruto. Además hay que tener en cuenta que mientras películas como Avengers: Endgame contaron con un montón de escenas eliminadas, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness prácticamente no se revelaron secuencias de ese tipo y aquello no fue precisamente por una ausencia de contenido.

Así, en base a lo mencionado anteriormente, solo podemos deducir que una versión anterior de Love and Thunder incluía otra música, más mundos y más personajes como dos viejos conocidos de la franquicia de Marvel Studios y un misterioso personaje de Lena Hadey.