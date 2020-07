Christopher Miller dice que Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 tendrá una apuesta artística más impresionante que su predecesora

Sin duda la propuesta artística y de animación es uno de los aspectos más destacados de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Y aunque todavía no conocemos ninguna imagen o adelante de su esperada secuela, Christopher Miller asegura que la segunda entrega será aún más impresionante en esa materia.

A través de Twitter, el productor aseguró que Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 está desarrollando nuevas técnicas artísticas que incluso podrían dejar mal parada a su predecesora.

“El desarrollo de nuevas técnicas artísticas innovadoras que se está realizando para la próxima película de Spider-Verse ya me está impresionando”, escribió Miller. “Hará que la primera película se vea pintoresca”.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 comenzó su producción a inicios de junio y por ahora no hay detalles concretos de la trama más allá de las conjeturas que apuntan a la posible aparición de personajes como el Spider-Man japonés. Además, todavía no existen pistas respecto a las innovaciones que la película podría adoptar en materia artística.

Esta nueva película será dirigida por Joaquim Dos Santos (Voltron: Legendary Defenders) con un guión de Dave Callaham (Wonder Woman 1984) y actualmente su estreno está programado para octubre de 2022.