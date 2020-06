Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 ya comenzó su producción

Todavía faltan más de dos años para que la secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse llegue a los cines, sin embargo, el trabajo para concretar la película ya comenzó.

Según destaca Deadline, durante el lunes pasado el animador principal de la película, Nick Kondo, confirmó el inicio de la producción de esta esperada entrega mediante un tweet donde simplemente escribió: “¡Primer día de Trabajo!” y adjuntó teaser que se reveló cuando se anunció la fecha de estreno original de la secuela.

Por ahora no hay muchos detalles oficiales sobre lo que ofrecerá Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 y más allá de que Joaquim Dos Santos (Voltron: Legendary Defenders) dirigirá la película con un guión de Dave Callaham (Wonder Woman 1984), los principales antecedentes sobre este proyecto son conjeturas respecto a las apariciones de personajes como el Spider-Man japonés.

Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 originalmente pretendía estrenarse en abril de 2022, pero debido a la pandemia de COVID-19 Sony optó por postergar el debut de la película hasta octubre de 2022.