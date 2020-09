Christopher Nolan contó por qué prefiere los títulos de una sola palabra para sus películas

Uno de los detalles que se repite a lo largo de la filmografía de Christopher Nolan es que la mayoría de las películas del director cuentan con títulos compuestos por una sola palabra. Por supuesto, esta regla no aplica a todos los casos y solo basta con recordar a su trilogía de Batman para tener claro que a veces las cintas de Nolan cuentan con extensos nombres.

Sin embargo, como la mayoría de los trabajos del director cuentan con títulos como Inception, Interstellar, Dunkirk, Memento y, más recientemente, Tenet, desde el podcast ReelBlend decidieron preguntarle al propio Nolan la razón detrás de esa propuesta.

El director explicó que, cómo todos los aspectos del proceso creativo, esto no era sencillo. Sin embargo, añadió que es parte de su apuesta por crear cosas que entusiasmen a las perosnas.

“Para mí, los títulos son muy complicados para ser demasiado cohibido. Estás buscando una forma de expresar algo sobre la película”, señaló Nolan. “Hasta cierto punto, es un ejercicio de marca en películas a gran escala”.

“Siempre he gravitado hacia la versión más simple de algo que lo haga entender. Following, creo que cuando escribí ese guión, era The Following, así que nos deshicimos de The y lo quitamos”, añadió. “Creo que ese fue el comienzo de mi interés en tratar de hacer las cosas lo más cortas y concisas posible, de verdad. Pero todo es instinto al final del día. Se trata de intentar crear algo que te entusiasme, que quieras compartir con el mundo”.

Following se estrenó en 1998 y es una de las primeras cintas de Nolan, por lo que no deja de ser interesante que el director remonte su interés por los nombres simples a esa etapa de su carrera.