Científicos cambiaron el nombre de algunos genes humanos para evitar que Excel los confunda con fechas

Microsoft Excel es una de las herramientas más útiles de Office, pero todos quienes trabajan o han trabajado con ese programa saben que a veces sus reglas pueden ser un poco complicadas y agotadoras.

Es por eso que probablemente muchos empatizarán con la decisión del HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) que acaba de anunciar que cambió el nombre de algunos genes humanos para evitar que Excel los lea erróneamente.

De acuerdo a The Verge, durante el último año se han cambiado los nombres de 27 genes humanos porque Excel insistía en leer mal sus símbolos e interpretarlos como fechas.

En ese sentido, si bien se podría apuntar a eventuales soluciones para este problema en el manejo del programa, la importancia de este cambio radica en que con las configuraciones por defecto de Excel que modifican el símbolo alfanumérico de un gen como MARCH1 a fechas como el 1 de marzo no solo se corre el riesgo de que los investigadores se enfurezcan, sino que también se pueden corromper los datos que se están estudiando.

De hecho, The Verge cita que un estudio de 2016 determinó que un quinto de los más de 3 mil 500 papers sobre datos genéticos que analizó habían sido afectados por errores de Excel.

Así, si bien la comunidad científica reconoce la utilidad de este software, el HGNC, la organización encargada de aprobar los nombres para los genes humanos conocidos, consideró que la mejor alternativa era cambiar algunos nombres y establecer reglas a futuro para evitar este tipo de potenciales problemas.

“La denominación estandarizada de genes es crucial para una comunicación efectiva sobre los genes, y a medida que la genómica se vuelve cada vez más importante en la atención médica, la necesidad de un lenguaje consistente para referirse a los genes humanos se vuelve cada vez más esencial”, señaló el HGNC en el documento que publicó esta semana y que pretende servir como la nueva guía para la denominación de genes.

Dicho documento titulado “Pautas para la nomenclatura de genes humanos” establece nuevas reglas para la denominación de genes y pone un especial acento en los “símbolos que afectan el manejo y recuperación de datos”.

Por lo que a partir de ahora los genes humanos se nombrarán tomando en cuenta a Excel y por ejemplo símbolos como el mencionado MARCH1 pasarán a llamarse MARCHF1 para evitar problemas con el programa.

Obviamente como todos estos cambios requieren de un consenso para ser efectivos, el HGNC realizará un registro de símbolos y nombres antiguos para evitar confusiones en el futuro.

Pese a que los cambios de nombres de genes no son algo sin precedentes, esta determinación no deja de ser llamativa y evidentemente plantea una pregunta sobre una potencial solución de parte de Microsoft. No obstante, como este es un uso bastante acotado en la perspectiva global de Excel, una modificación en ese sentido por parte de la compañía parece algo lejano.