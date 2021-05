Comparan como luce The Last of Us II tras actualización de 60 fps en PS5

Ayer fue dado a conocer que The Last of Us 2 recibía una actualización que añadía un modo a 60 fps en PlayStation 5, mucho no ha paasado, y ya están las primeras comparaciones de como luce el juego en relación a la de PS4 y PS4 Pro.

Cabe recordar que la actualización es gratuita, y no corresponde a una versión de nueva generación del juego, y es la versión de PS4 funcionando a través de la retrocompatibilidad.

Hay que mencionar que los cuadros por segundo no son lo único que diferencia a estas versiones, ya que también cuenta con una resolución diferente, ya que mientras la versión de PS4 funciona a 1920x1080 y 30 cuadros por segundo, la de PS4Pro y PS5, tienen una resolución de 2560x1440, y 30 y 60 fps respectivamente.

Acá te dejamos la comparación realizadapor ElAnalistaDeBits: