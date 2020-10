Comparan Need for Speed: Hot Pursuit Remastered con su versión original

El pasado lunes desde Electronic Arts dieron a conocer Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, una nueva versión del juego desarrollado por Criterion Games y lanzado en 2010.

Poco tiempo ha pasado y ya están las primeras comparaciones entre esta nueva versión y el juego original, donde se pueden apreciar de mejor forma los gráficos mejorados del título, y que en el caso del PC, al parecer son bastante sutiles.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered incluye todos los DLC principales del juego original, entre los que se encuentra el Pack Rebeldes de la SCPD, el Pack Superdeportivos, el Pack Armado y Peligroso, el Pack Lamborghini Salvaje y el Porsche Desatado; además de contar con más de seis horas de juego adicional y más de 30 desafíos.

Desde EA apuntaron que el juego junto con una mayor resolución, tendría mejoras en los efectos de reflejos, mejores modelados y sombras, entre otras cosas.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered tiene programado su estreno para el próximo 6 de noviembre para PS4, Xbox One y PC, mientras que la versión de Nintendo Switch saldrá el 13 del mismo mes.