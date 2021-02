Compro en verde: Bob Odenkirk es un héroe de acción en el nuevo avance de Nobody

Bob Odenkirk, conocido por interpretar a Saul Goodman desde la segunda temporada de Breaking Bad, es el protagonista de una nueva película de acción que contempla su lanzamiento para abril próximo.

Pero la película no solo es llamativa por trasladar al actor a un entorno en el que no está habituado, sino que también Nobody (Nadie) viene avalada por un par de nombres llamativos para el género. Por un lado es dirigida por Ilya Naishuller, quien previamente se encargó de Hardcore Henry, mientras que su historia está a cargo de Derek Kolstand, guionista de John Wick.

En esta propuesta, todo se centrará en un padre que vive en los suburbios, cuya vida cambiará completamente luego de que no hace nada una vez que un par de ladrones entran a su hogar. Con su familia completamente decepcionada, el tipo comenzará a dejar en claro que en su interior hay una bomba explosiva que hará explosión luego de que todos lo han mirado en menos.

Vean su avance del Super Bowl a continuación.