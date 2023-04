Con un teaser vuelve la aventura animada de Clone High

Clone High, la serie animada que se emitió hace más de dos décadas, prepara su regreso en HBO Max.

Tal como en su primera temporada, este revival se enfocará en una escuela que reúne a clones de algunas de las personas más importantes de la historia, incluyendo a Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Cleopatra y Juana de Arco.

En ese sentido, la sinopsis oficial adelanta que: “después de que una escuela secundaria que se dirigía en secreto como un elaborado experimento militar para clonar las mentes más brillantes de la historia se congelara, los clones son descongelados 20 años después para reanudar el experimento con nuevos compañeros de clase clones, todo mientras navegan por un nuevo escenario de normas culturales y relaciones adolescentes demasiado dramáticas”.

Y en ese contexto, también veremos clones de Confucio, Harriet Tubnam, Cristobal Colón y Frida Khalo.

La producción, que volverá a reunir a la dupla de Phil Lord y Chris Miller, quienes trabajaron en Spiderman: Into the Spiderverse y The Lego Movie, junto a Bill Lawrence (Scrubs, Ted Lasso), tiene contemplado un estreno para el último trimestre de este año.

Vean el tráiler a continuación.