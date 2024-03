Control Ultimate Edition y No More Heroes 3 encabezan los juegos que se suman a Xbox Game Pass

Desde Microsoft han dado a conocer la primera tanda de juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante el mes de marzo, listado que es encabezado por Control Ultimate Edition.

Según dieron a conocer en total son siete los juegos que llegarán en las próximas semanas, y donde también se encuentran títulos como No More Heroes 3 y MLB The Show 24.

El listado de esta forma queda conformado por:

Disponible Hoy

Warhammer 40,000: Boltgun (PC y consolas)

7 de marzo

PAW Patrol World (PC y consolas)

12 de marzo

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PC y consolas)

13 de marzo

Control Ultimate Edition (PC y consolas)

14 de marzo

No More Heroes 3 (PC y consolas)

19 de marzo