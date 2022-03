Courtney Cox confirmó su regreso para Scream 6

Scream 5 ha sido uno de los tantos éxitos taquilleros de 2022 recaudando casi $140 millones de dólares a nivel mundial y ya habría dado luz verde para su secuela. Para gusto de los fanáticos Courtney Cox, quien ha estado en la franquicia desde 1996, volverá a la sexta película.

La actriz confirmó su participación en el podcast Just for Variety with Marc Malkin, donde declaró detalles interesantes de Scream 6: “Ayer recibí el guion. Y aún no lo he leído. Lo acabo de recibir, y estoy tan acostumbrada a recibir, ya sabes, guiones de Shining Vale (su nueva serie de horror y comedia), que son 26 páginas, y estoy, ‘Vaya, tengo que leer un guion’. Estoy emocionada de leer eso”, dijo Cox. La actriz continuó hablando de que probablemente el rodaje comenzaría en junio en Canadá.

De momento, no se saben detalles como la trama o quién será el asesino para esta entrega, pero Neve Campbell también anticipó su regreso.

Por su parte, Matthew Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet volverían a los asientos de directores además de contar con James Vanderbilt y Guy Busick como guionistas