Crash Bandicoot 4: It’s About Time podría llegar a Xbox Series X y Series S

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ya se encuentra disponible para PS4 y Xbox One, y recientemente una información apunta a que desde ACtivision estaría preparando una versión específica para las consolas de próxima generación, las cuales saldrá en noviembre próximo.

El reporte reciente proviene del sistema de clasificación por edades de Estados Unidos, ESRB, quien listó el juego para la Xbox Series X y Series S. De igual forma el juego aún no aparece para PS5, pero es probable que lo haga en los próximos días.

Dado que no existe una confirmación oficial por parte de Activision, por el momento hay que esperar, aunque resulta muy probable que esto ocurra, y que el juego cuente con una serie de mejoras como tiempos de carga reducidos, y mejor resolución.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time fue lanzado el pasado 2 de octubre, y se encuentra disponible para PlayStation 4 y Xbox One, este juego fue desarrollado por Toys for Bob, los mismos que se encargaron de Spyro Reignited Trilogy.