Creador de Deadpool anticipa múltiples cameos de X-Men para Deadpool 3

Una nueva película que juntará a Deadpool con Wolverine está en camino y aunque aún se desconocen muchos detalles del filme, el creador de Deadpool anticipó múltiples cameos de los X-Men para el filme.

En conversación con el canal de Youtube, Nuke the Fridge, es que Rob Liefeld fue consultado sobre si habrían otros mutantes o cameos de los Hombre X en la película que cruzará los caminos de Wolverine con Deadpool. “Las cosas que sé, te derretirá la cara, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que voy a decir; ¡Te derretirían la cara!”, mencionó.

De acuerdo a lo que agregó “Algunas cosas de las que estaba al tanto, tenía que estar callado antes de que se anunciaran. Sabía que Hugh y Ryan volverían a estar juntos para ‘Wolverine 3′. He sido muy afortunado de que la gente me pusiera cosas delante. Y créeme, todo lo que digo es que vi la lista de actores. Creo que la gente se va a quedar boquiabierta, y no digo nada más de lo que acabo de decir”.

En la ocasión, el creador de Deadpoiol también se refirió al MCU y si ha tenido contacto con Feige, sobre lo que apuntó " El Sr. Feige se comunicó conmigo a fines del verano pasado y quería mi opinión. sobre algunas decisiones. Luego tuvimos una reunión de seguimiento con los productores. Me sentí honrado de que quisieran tener mi opinión, y decían: ‘Estamos considerando muchos caminos diferentes, muchos caminos diferentes’”

Deadpool 3 tiene programado su estreno para mayo de 2024.