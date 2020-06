Críticos y reporteros salieron a matizar las informaciones sobre las reglas de Christopher Nolan en sus sets

En una entrevista con Hugh Jackman para un segmento de Variety, Anne Hathaway contó que Christopher Nolan no permite que se usen sillas en los set de sus películas. La actriz señaló que el director había establecido esta regla porque “si tiene sillas, la gente se sentará, y si están sentados, no están trabajando”.

Las declaraciones de Hathaway inevitablemente llamaron la atención y dieron pie a un debate sobre las exigencias del director. En ese contexto, durante la mañana de este martes, también surgieron diversos testimonios de críticos y reporteros que podrían poner un importante matiz sobre las palabras de la actriz y la forma de trabajar de Nolan.

Ante todo es preciso señalar que Anne Hathaway nunca explicó cómo funcionaba la regla de la sillas en los sets de Nolan, lo que abrió espacio para distintas interpretaciones.

Así, varios asumieron que este dictamen del responsable de Interstellar se extendería para todos los miembros de la producción. Un hecho que evidentemente sería cuestionable desde la perspectiva de los derechos laborales.

No obstante, luego de que las declaraciones de Hathaway se viralizaran, Aaron Stewart-Ahn, el co-guionista de Mandy que apareció como extra en The Dark Knight Rises, contó a través de Twitter que en el set de esa película (donde trabajó Hathaway) efectivamente habían sillas para el equipo.

“Fui extra en The Dark Knight Rises, uno de los 500 policías de Gotham en la escena de Wall St Brawl. Teníamos muchas sillas y mesas en nuestra área de preparación, en un edificio abandonado que un anarquista intentó explotar en 1920, a cuadras de Occupy Wall St”, escribió Stewart-Ahn.

El punto de Stewart-Ahn es reafirmado por otras publicaciones que surgieron en Twitter durante las últimas horas, como los tweets de Ignatiy Vishnevetsky, un ex-critico de A.V. Club que apuntó a las diversas fotos de los sets de las películas de Nolan donde distintos miembros de la producción aparecen sentados.

Por otra parte, el periodista Jeff Jensen comentó que cuando visitó los sets de The Dark Knight Rises e Interstellar también habían sillas para los integrantes de la producción. Y Gregory Ellwood de The Playlist aseguró que en el set de The Dark Knight Rises al menos habían sillas para la prensa.

Pero estas declaraciones no quieren decir que Hathaway estaba mintiendo y más bien apuntarían a precisar que la regla que reveló la actriz tendría que ver con una práctica que solo regiría para los actores principales.

Después de todo, si bien eso tampoco está confirmado, coincidiría con las declaraciones que Mark Rylance y Barry Keoghan, miembros del elenco de Dunkirk, dieron a The Independent en 2017.

“(Nolan) hace cosas como que no le gusta tener sillas en el set para los actores o botellas de agua, es muy particular”, dijo Rylance.

“Son distracciones: el ruido de (las botellas), son como juguetes casi, jugando con juguetes”, explicó Keoghan sobre el razonamiento del director. “(La falta de sillas, mientras tanto) te mantiene alerta, literalmente”.