Christopher Nolan no permite sillas en sus sets porque cree que si las personas se sientan “no están trabajando”

Christopher Nolan es uno de los directores mejor valorados de la actualidad y aunque ciertamente el éxito del responsable de películas como Interstellar, Inception y The Dark Knight se podría atribuir a muchos factores, Anne Hathaway cree que podría estar relacionado con las reglas del director en sus sets.

Durante una conversación con Hugh Jackman en el segmento “Actors on actors” de Variety, Hathaway contó que Christopher Nolan no permite que se usen celulares en las filmaciones de sus películas. Pero mientras el responsable de Dunkirk no es el único que tiene esa regla, la actriz reveló que Nolan estableció que en sus sets tampoco se pueden usar sillas.

“Chris tampoco permite sillas. Trabajé con él dos veces”, señaló Hathaway. “No permite sillas y su razonamiento es que, si tiene sillas, la gente se sentará, y si están sentados, no están trabajando”.

Hathaway trabajó con Nolan en Interstellar y The Dark Knight Rises, pero al parecer no es crítica de esta normativa del director.

“Quiero decir, él tiene estas increíbles películas en términos de alcance y ambición, destreza técnica y emoción. Siempre llega al final según lo previsto y bajo presupuesto. Creo que tiene un punto con la silla”, señaló la actriz.

Ciertamente esta regla de Nolan es llamativa y mientras da pie a todo un debate sobre normas laborales, también pinta un panorama del nivel de exigencia del director que durante los próximos meses planea estrenar su nueva película, Tenet.