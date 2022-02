Crunchyroll anunció a los ganadores de los Anime Awards 2022: Shingeki No Kyojin ganó como mejor serie

La marca global de animé Crunchyroll dio a conocer a los ganadores de de la sexta edición anual de los Crunchyroll Anime Awards, que reúne a los mejores series, personajes y creadores de animé.

Los ganadores se eligieron a través de votaciones donde participaron más de 17 millones de fanáticos, reuniendo a personas de más de 200 países y territorios, donde Brasil, Francia, México, Reino Unido y Estados Unidos tuvieron la mayor participación.

La lista de ganadores es encabezada por la primera parte de la última temporada de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) como la mejor del 2021.

El protagonista de la misma serie, Eren Jaeger, obtuvo el premio a Mejor Antagonista. Asimismo, la serie también ganó en las categorías Mejor Opening con la canción “Boku no senseu” de Shinsei Kamattechan y Mejor Interpretación de Voz Japonesa Yuki Kaji (Eren).

Otro animé destacado en la premiación fue Demon Slayer, el cual obtuvo los galardones de Mejor Animación, Mejor Banda Sonora, Mejor Película, Mejor Interpretación Latina y Mejor Ending interpretado por la cantante japonesa LiSA.

Mira a continuación la lista completa de los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards:

Anime del Año - Attack on Titan Final Season Part 1

Mejor Chico - Bojji - Ranking of Kings

Mejor Chica - Nobara Kugisaki - JUJUTSU KAISEN (cour 2)

Mejor Protagonista - Odokawa - ODDTAXI

Mejor Antagonista - Eren Jaeger - Attack on Titan Final Season Part 1

Mejor Combate - Yuji Itadori & Aoi Todo VS Hanami - JUJUTSU KAISEN (cour 2)

Mejor Director - Baku Kinoshita - ODDTAXI

Mejor Animación - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Mejor Diseño de Personajes - Tadashi Hiramatsu - JUJUTSU KAISEN (cour 2)

Mejor Banda Sonora - Yuki Kajiura and Go Shiina - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Mejor Opening - Boku no sensou by Shinsei Kamattechan - Attack on Titan Final Season Part 1. Storyboard and Direction: Yuichiro Hayashi

Mejor Ending - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Mejor Acción - JUJUTSU KAISEN (cour 2)

Mejor Comedia - Komi Can’t Communicate

Mejor Drama - To Your Eternity

Mejor Fantasía - That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2

Mejor Romance - Horimiya

Mejor Película - Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train

Mejor Interpretación de Voz (Japonesa) - Yuki Kaji - Eren Jaeger - Attack on Titan Final Season Part 1

Mejor Interpretación de Voz - (Española Latina) - Irwin Daayán - Rengoku - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Mejor Interpretación de Voz (Inglesa) - David Wald - Ainosuke Shindo/“ADAM” - SK8 The Infinity

Mejor Interpretación de Voz - (Alemana) - René Dawn-Claude - Satoru Gojo - JUJUTSU KAISEN (cour 2)

Mejor Interpretación de Voz - (Francesa) - Enzo Ratsito - Tanjiro Kamado - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Mejor Interpretación de Voz - (Portuguesa) - Léo Rabelo - Satoru Gojo - JUJUTSU KAISEN (cour 2)

Mejor Interpretación de Voz - (Castellana) - Marcel Navarro - Tanjiro Kamado - Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train