Damon Lindelof contó que ha sido muy difícil trabajar en su película de Star Wars

Damon Lindelof es uno de los realizadores que está trabajando en una nueva película de Star Wars. Como se reveló durante el año pasado, el responsable de series como The Leftovers y Watchmen está escribiendo el guión de una nueva cinta de la franquicia espacial que será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel).

Por ahora no hay detalles oficiales sobre la propuesta de ese proyecto. De hecho, ni siquiera sabemos si llegará antes o después de otras potenciales cintas de Star Wars ideadas por Rian Johnson o Taika Waititi.

En ese sentido y mientras Disney sostiene que será muy cuidadoso con la elección de su próxima película de Star Wars, Lindelof confesó que trabajar en ese proyecto no ha sido sencillo para él.

Durante una entrevista con /Film en el Festival SXSW, Lindelof fue consultado sobre su proyecto de Star Wars y contó que dada su historia con la saga es bastante exigente con lo que quiere conseguir.

“Solo diré que, por razones que no puedo explicar este domingo por la mañana, en este día, el grado de dificultad es extremadamente, extremadamente, extremadamente alto. Si no puede ser genial, no debería existir”, dijo Lindelof. “Eso es todo lo que diré, porque tengo la misma asociación con (Star Wars) que tú, es decir, es la primera película que vi sentado en el regazo de mi papá, cuatro años, mayo del 77. Creo que es posible que a veces cuando tienes algo con tanta reverencia y estima, empiezas a entrar en la cocina y dices: ‘Tal vez no debería estar cocinando. Tal vez solo debería estar comiendo’. Lo dejaremos en ese punto”.

Pese a que se rumorea que la película de Star Wars de Lindelof y Obaid-Chinoy podría ambientarse tras los eventos de la trilogía de secuelas, por ahora no hay pormenores oficiales sobre su propuesta y solo queda esperar hasta la “Star Wars Celebration” que se desarrollará entre este 7 y 10 de abril por una eventual actualización.