“Estamos siendo muy cuidadosos allí”: Disney pretende elegir con cautela a la próxima película de Star Wars para evitar resultados “decepcionantes” como Solo

¿Qué está pasando con las películas de Star Wars? Esa es una pregunta que ha rondado desde 2019 y aunque pareció aclararse brevemente en la presentación de Disney de fines de 2020, no tardó en volver a instalarse tras los problemas con proyectos como Rogue Squadron que ahora ya no seguirían en pie.

En ese escenario, mientras la próxima edición de la “Star Wars Celebration” aparece como la gran opción para descifrar de una vez por todas cuándo y cómo volverá la franquicia espacial al cine, el mandamás de Disney se refirió al misterioso estado de las cintas de Star Wars.

En la misma presentación ante los inversionistas donde cuestionó a las secuelas de Marvel Studios, Bob Iger remarcó lo que ya se sabía desde 2018 y es que la recepción de Solo: A Star Wars Story gatilló este cambio en la grilla de lanzamientos cinematográficos de Star Wars.

Iger específicamente dijo que los resultados de recaudación “decepcionantes” que consiguió Solo “otorgaron una pausa” a Disney respecto a sus planes para Star Wars en el cine porque los ejecutivos descifraron que en el plan de estrenos anuales que se manejaba en ese entonces “tal vez la cadencia era demasiado agresivo”.

Pero eso no implica que Disney no pretenda hacer más películas de la galaxia muy, muy lejana y el ejecutivo enfatizó que la compañía “todavía está desarrollando películas de Star Wars”. No obstante, ahora la Casa de Mickey Mouse estaría tomando con cautela ese desarrollo

“Cuando hagamos una (nueva película de Star Wars), nos aseguraremos de que sea la correcta. Así que estamos siendo muy cuidadosos allí”, dijo Iger.

En estos momentos los proyectos en desarrollo de Star Wars para el cine incluyen a la trilogía desarrollada por Rian Johnson, la película que será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy en base a un guión de Damon Lindelof y el proyecto de Taika Waititi. Sin embargo, solo hay rumores sobre las propuestas de esas cintas y ni siquiera existe claridad sobre cuál sería lanzada primero.