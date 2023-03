El CEO de Disney quiere que Marvel Studios se enfoque en nuevas figuras y cuestionó la realización de terceras y cuartas películas de un mismo personaje

Hasta ahora Marvel Studios ha presentado varias trilogías enfocadas en personajes como Capitán América, Iron Man y Ant-Man e incluso ha realizado cuatro películas de sus sagas de Thor y los Vengadores. Pero aunque la máquina del MCU continúa funcionando y atrayendo dinero, recientemente el CEO de Disney cuestionó ese modelo marcado por continuaciones más allá de una secuela.

En una presentación ante los inversionistas (vía Deadline) Bob Iger fue consultado sobre las grandes franquicias de Disney. Así, al tocar el tema de Marvel Studios, el ejecutivo aseguró que su objetivo sería explorar el amplio catálogo de Marvel Comics en lugar de enfrascarse en varias historias de un mismo perosnaje.

“(En Marvel) hay 7.000 personajes, hay muchas más historias que contar. Lo que tenemos que mirar en Marvel no es necesariamente el volumen de historias de Marvel que estamos contando, sino cuántas veces volvemos al pozo en ciertos personajes. Las secuelas suelen funcionar bien para nosotros. ¿Necesitas una tercera y un cuarta (película), por ejemplo, o es hora de recurrir a otros personajes?”, dijo Iger.

“No hay nada intrínsecamente extraño en términos de la marca Marvel”, agregó. “Creo que solo tenemos que ver qué personajes e historias estamos extrayendo. Si miras la trayectoria de Marvel en los próximos cinco años, habrá muchas novedades. Vamos a volver a la franquicia de los Vengadores con un conjunto completamente nuevo de Vengadores, por ejemplo”.

Si bien Iger no apuntó específicamente a ninguna saga en particular, Deadline destaca que sus comentarios llegan tras el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera película sobre Scott Lang, que no ha gozado de paso muy bueno por la cartelera. En ese sentido, esta visión de Iger podría poner una cuota de duda sobre producciones como una posible Ant-Man 4, Doctor Strange 3 y hasta una eventual Thor 5. Todo mientras que apuestas como Capitán América 4 que contará con Sam Wilson (Anthony Mackie) como el personaje titular en reemplazo de Steve Rogers (Chris Evans) o la mencionada Avengers: The Kang Dynasty podrían perfilarse como lo que buscaría realizar la compañía con sus siguientes proyectos.