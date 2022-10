La nueva película de Star Wars desarrollada por Damon Lindelof estaría ambientada después del Episodio 9

A comienzos de esta semana los fanáticos de Star Wars recibieron una inesperada noticia y es que, en medio del foco en la televisión y las pausas en otros proyectos para el cine, Lucasfilm estaría desarrollando una otra nueva película de Star Wars.

Incialmente se reportó que ese proyecto sería desarrollado por Damon Lindelof (Watchmen, Lost) junto a Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) como directora, pero ahora un nuevo informe de The Hollywood Reporter develó más detalles al respecto.

Ante todo, de acuerdo a esta nueva información, Lindelof y Obaid-Chinoy no son los únicos involucrados en esta cinta y Lindelof estaría escribiendo el guión junto a Justin Britt-Gibson (The Strain). Todo mientras que en una mesa de escritores que se llevó a cabo en julio también estuvieron presentes Patrick Somerville (Station Eleven), Rayna McClendon (Obi-Wan Kenobi) e incluso también habría participado Dave Filoni.

Pero eso no es lo más llamativo porque The Hollywood Reporter dice que después de confinar sus series al período post-Return of the Jedi y mantener sus cómics en la época entre Empire Strikes Back y el mencionado Episodio 6, Star Wars finalmente volvería a incursionar en la época de la nueva trilogía y específicamente esta nueva película “tendría lugar después de los eventos de Star Wars: The Rise of Skywalker de 2019″.

¿Significa eso que volveremos a ver a Rey, Finn y Poe en acción? No necesariamente ya que esta sería una historia independiente que no seguirá la premisa de la nueva trilogía o la Saga Skywalker, aunque The Hollywood Reporter dice que eventualmente “podría incluir algunos de los personajes de la trilogía de Star Wars creada en la década de 2010″.

Mientras esta película aún no tiene una fecha de estreno, su propuesta será individual y el desarrollo de una trilogía a partir de su historia por ahora es solo una opción.