Dan a conocer el elenco que dará vida a la segunda temporada de El juego del Calamar

El juego del Calamar (Squid Game) regresará para una segunda temporada y desde Netflix ahora dieron a conocer el elenco que conformará la segunda temporada de la exitosa serie.

La producción de la segunda temporada de la exitosa serie coreana comenzará este año, y recientemente los miembros del elenco y showrunners se reunieron para la primera lectura del guion.

De esta forma se suman al elenco Park Gyu-young (Sweet Home Seasons 1-2), Jo Yu-ri (integrante del grupo Iz*One), Kang Ae-sim (Be Melodramatic, Move to Heaven), Lee David (The Fortress), Lee Jin-uk (Sweet Home Seasons 1-2), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card, Commitment), Roh Jae-won (Missing Yoon, Ditto) y Won Ji-an (D.P.).

Estos se sumarán al elenco anunciado en el pasado Netflix TUDUM y que incluye a Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, y Yang Dong-geun.

Creada por Hwang Dong-hyuk, El juego del Calamar se convirtió en todo un fenómeno tras su estreno en septiembre de 2021, convirtiéndose en una de las series más exitosas de la plataforma.

Junto con la segunda temporada, recientemente se conoció que Netflix buscaría realizar un remake occidental de la serie.