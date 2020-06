Daniel Radcliffe espera que los comentarios de J.K Rowling sobre la identidad de género no “contaminen” el significado de Harry Potter

Un par de días atrás la autora de Harry Potter, J.K Rowling, volvió a instalarse en la polémica por sus publicaciones en redes sociales.

Esta vez todo comenzó cuando la escritora comentó un artículo y crítico el uso de la frase “personas que menstrúan”.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude”, dijo Rowling antes de escribir algunas palabras en referencia a la palabra mujer en inglés.

Como explica Variety, esa publicación de la autora rápidamente generó críticas por parte de algunas personas que tacharon a Rowling de transfóbica y eventualmente la responsable de Harry Potter decidió responder a esas acusaciones en Twitter.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, dijo Rowling.

En tweets posteriores la autora además señaló: “Respeto el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo”.

El debate entorno a las palabras de Rowling continuó durante el fin de semana y el lunes pasado el actor que interpretó a Harry Potter en las adaptaciones cinematográficas, Daniel Radcliffe, decidió abordar la controversia.

En una carta publicada en el sitio de The Trevor Project, una organización benéfica para la prevención del suicidio de personas LGBTQ, Radcliffe aclaró que no pretendía generar una polémica o confrontación con Rowling, después de todo, los libros de la autora dieron pie a su carrera. Pero el actor fue enfático en señalar que no apoya los comentarios de la creadora del Mundo Mágico.

“Me doy cuenta de que ciertos medios de prensa probablemente querrán pintar esto como una pelea entre J.K. Rowling y yo, pero eso no se trata realmente de eso ni es lo importante en este momento”, señaló Radcliffe. “Si bien Jo es incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar durante la última década y continúa contribuyendo con The Trevor Project, y solo como ser humano, me siento obligado a decir algo al respecto en este momento”.

“Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo”, añadió.

“Según Trevor Project, el 78% de las personas transgénero y los jóvenes no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños", explicó el actor que interpretó a Harry Potter en el cine.

Radcliffe continuó su carta explicando que aún está aprendiendo cómo ser un mejor aliado de las personas trans y citó algunos recursos que pueden ayudar a otros en esa tarea.

Finalmente el actor expresó que no quiere que el legado y lo que implican los libros de Harry Potter para muchas personas se vea afectado por los comentarios de Rowling.

“A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado”, escribió Radcliffe. “Realmente espero que no pierdan por completo lo que fue valioso en estas historias para ustedes”.

“Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que es gay o bisexual; Si encontraste algo en estas historias que resonó contigo y te ayudó en cualquier momento de su vida, entonces eso es entre el libro que leíste y tú, y es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti y espero que estos comentarios no lo contaminen demasiado”, concluyó.