Dave Bautista no está interesado en una potencial serie de Drax para Disney Plus

Hasta ahora los planes de Disney Plus para las series de Marvel Studios solo contemplan a un integrante de los Guardianes de la Galaxia (Groot), pero no esperen que Dave Bautista responda contento a una eventual expansión de esas ambiciones con una potencial una serie de Drax.

Durante una entrevista con el portal JoBlo a propósito de su papel en Army of the Dead, Bautista fue consultado respecto a su opinión de las series de Marvel Studios en Disney Plus.

El luchador aseguró que lamentaba que los Guardianes de la Galaxia no fueran considerados para esas iniciativas como otros héroes del MCU, pero también planteó que una hipotética serie de Drax no es algo que llame su atención.

“Entré en mi Twitter por un segundo y comencé a criticarlos (...) ni un personaje de Guardianes (de la Galaxia) consiguió un programa de televisión ¿Cómo sucede eso? Hay muchos personajes interesantes en ese mundo”, dijo Bautista. “Simplemente no entiendo. Pero luego pensé, no sé lo que tienen en mente y no sé lo que han planeado, entiendo que tomaron todos sus personajes de marquesina y les dieron shows, así que no quiero llevarme eso solo porque estoy amargado porque nadie de nuestra serie (consiguió un programa). Honestamente, si me ofrecieran una serie, no lo haría”.

“No hay una posibilidad en el infierno de que haga una serie de televisión interpretando a Drax”, añadió. “Esa es una pesadilla de maquillaje. Sería miserable. Sí, ese maquillaje no es divertido. Es horrible, así que no me voy a inscribir para hacer una serie en la que esté con ese maquillaje todos los días”.

De todas maneras, aunque a raíz de las declaraciones de Bautista una serie de Drax suena aún más improbable, ese personaje todavía tiene varias apariciones pendientes en el MCU y, por ejemplo, además de figurar en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Thor: Love and Thunder será parte del especial navideño de los Guardianes de la Galaxia, una apuesta que llegará a Disney Plus y para la que el director James Gunn recién completó la primera versión del guión.