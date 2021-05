Dave Bautista siente que Blade Runner 2049 ayudó a cambiar la perspectiva sobre lo que podía ofrecer como actor

Aunque probablemente Drax siempre figurará entre uno de los papeles más famosos de Dave Bautista, el actor y luchador sostiene que su participación en Blade Runner 2049 fue tan clave para su carrera como su papel en las películas de Marvel Studios.

En una reciente entrevista con Uproxx a propósito del estreno de Army of the Dead, Bautista abordó su pequeño pero comentado papel en la película de 2017 dirigida por Denis Villeneuve.

Así, Bautista comenzó explicando que después de interpretar a Drax solo le estaban ofreciendo un tipo de papeles y que la oportunidad de figurar en la secuela de Blade Runner apareció como la opción perfecta para dirigir su carrera al ámbito más dramático que nadie parecía entender que estaba buscando.

“Bueno, quiero decir, no sentía que pudiera hacer cualquier cosa. Esa era la oportunidad que estaba buscando porque no me ofrecen mucho roles como ese. En ese momento, nadie me estaba ofreciendo papeles como ese”, dijo Bautista sobre el papel de Sapper Morton en Blade Runner 2049.

“Era difícil para la gente ver más allá de mi físico y ver que realmente quería(...) solía decirle a la gente cuando estaba subiendo, incluso después de conseguir a Drax, que realmente quería actuar. Quiero ser un mejor actor. Quiero hacer algo de drama”, agregó. “La gente se reía un poco de mí. Mi agente en ese momento realmente no me entendía y fue esa especie de pequeño papel en Blade Runner lo que abrió algunos ojos y la gente comenzó a mirarme de manera diferente”.

De hecho, Bautista dice que su actuación en esa película ayudó mucho a su carrera. “(Blade Runner 2049) abrió muchas puertas y me brindó la oportunidad de entablar una relación con Denis Villeneuve”, señaló el actor.

Por supuesto, la relación entre Bautista y Villeneuve resultó favorable para el actor ya que también será parte de la nueva película de Dune como Glossu Rabban. Pero aunque el luchador está bastante entusiasmado por la nueva adaptación del libro de Frank Herbert, parece que nada cambiará el aprecio que guarda por la importancia de Blade Runner 2049 en su carrera.