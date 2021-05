Dune será “una de las películas más hermosas que haya visto la gente” según Dave Bautista

Si todavía no tenían muchas expectativas para la nueva película de Dune, es probable que las declaraciones de Dave Bautista terminen de converncerlos.

En el marco de la promoción de Army of The Dead, el actor y luchador aprovechó de conversar con /Film sobre Dune y aunque no entregó detalles específicos sobre la trama solo anticipó cosas buenas sobre la cinta.

“El mundo que ha creado (Villeneuve) está muy por encima de mi cabeza. Es muy hermoso y diferente, y muchas veces oscuro y extraño. Pero es algo que nunca podría haber imaginado”, dijo Bautista. “Simplemente no tengo esa mente. Cuando pienso en cosas, y cuando pienso en dirigir, todo está muy contenido, basado en historias simples, muchas veces historias muy simples e inspiradoras. Y que alguien vea algo y cree un mundo tan grande, una galaxia, un universo tan grande, es algo que no comprende, no computa en mi cerebro”.

De hecho, además de tantear un particular tono para la película, Bautista comentó que no solo tendrá una escala épica, sino que el director Denis Villeneuve también habría puesto mucha atención a otros detalles más pequeños.

“Pero es extraño que (Villeneuve) pueda hacer ambas cosas puede crear estos enormes mundos y escenas épicas, pero al mismo tiempo solo se concentra en las cosas más simples de una actuación. Es un tipo especial, tiene un enfoque especial y, hombre, es un narrador brillante”, agregó el actor. “Dune es especial. Creo que la gente se va a quedar impresionada. Va a ser una de las películas más hermosas que haya visto la gente”.

Bautista ya había colaborado previamente con Villeneuve en Blade Runner 2049 y de cara a esta nueva entrega del director también se atrevió decir que esta adaptación dejaría conformes a los fanáticos de la novela de Frank Herbert.

“(...) Creo que las personas que son fanáticas acérrimas de Dune, de las novelas, se van a quedar impresionadas porque en realidad no tienen nada a lo que hacer referencia en relación con los libros”, señaló Bautista. “Ahora lo harán. Tendrán esa referencia visual. (Villeneuve) Tomó estos personajes, tomó este mundo y los sacó de la página y los puso en la pantalla. Es épico”.

Dune pretende estrenarse en octubre de este año en Estados Unidos.