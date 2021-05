Dave Filoni solo quiere decir que “la Fuerza será intensa” en la tercera temporada de The Mandalorian

En el marco del pasado “Día de Star Wars”, Dave Filoni participó en el programa Good Morning America y aunque el director, guionista y productor se dedicó a conversar principalmente sobre Star Wars: The Bad Batch, también habló brevemente sobre la esperada tercera temporada de The Mandalorian.

Al ser consultado respecto a qué podía anticipar sobre las nuevas aventuras de Din Djarin y Grogu, Filoni recalcó que no puede decir mucho al respecto y solo anticipó que la Fuerza estará con los nuevos capítulos.

“¡Eso es complicado! No me gusta entrar en esas respuestas tanto como a Jon, mi socio Jon Favreau, y todo eso”, señaló Filoni. “Es emocionante, los dos estamos trabajando en eso, estamos trabajando en (The Book of) Boba Fett en este momento. Entonces, se avecinan muchas aventuras nuevas. Tengo que tener cuidado, no puedo decir nada específico, pero creo que la Fuerza será intensa con esto. Solo diremos eso”.

Por supuesto, la mención a la Fuerza no parece casual considerando que el ciclo más reciente de la serie mostró a Grogu marchándose con Luke Skywalker. Pero aunque sería fácil especular que los próximos episodios de The Mandalorian podrían abordar el entrenamiento de “Baby Yoda”m además de todo el tema con el darksaber y Mandalore, por ahora no hay nada concreto respecto a la trama.

De hecho, la tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha de estreno oficial y solo se espera que llegue después de The Book of Boba Fett.