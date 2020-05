David F. Sandberg “agregó” a Henry Cavill al final de Shazam

Mucho antes del estreno de Shazam, surgió un reporte que filtró una escena de la película: Superman se haría presente en pantalla.

Ante la debacle del estreno de Justice League, y las dudas sobre el futuro de Henry Cavill en el rol, las dudas se multiplicaron.

Pero en definitiva quedó claro que el actor no aceptó la propuesta de Warner Bros. y prefirió no aparecer en pantalla debido a los compromisos que ya tenía con la serie de The Witcher.

El resultado final, en ese sentido, incluyó a Superman, pero encontrando una solución comprometida: nunca vemos la cara del hombre de acero en el colegio de Billy Batson.

Ahora, tras los reportes sobre Henry Cavill y un posible retorno como Superman, el director de Shazam, David F. Sandberg, ha recibido múltiples comentarios so bre la posibilidad de cambiar esa secuencia final.

¿Resultado? Ahora el director subió un video respondiendo precisamente a esos requerimientos. “Sé que un montón de ustedes preguntaron sobre esto, pero no estoy seguro de si esto es una mejora. Pero he, al menos pueden parar de enviarme mensaje sobre esto”, dijo presentó la nueva secuencia de Shazam.

Obviamente Shazam se quedará como se estrenó.