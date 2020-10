David Hasselhoff será la voz de Superman en los cortos animados de Dark Nights: Death Metal

DC Comics ya ha presentado cuatros números y varios cómics derivados de Dark Nights: Death Metal, pero parece que la editorial todavía tiene planes para seguir expandiendo el mundo de este nuevo evento creado por Scott Snyder y Greg Capullo.

De hecho, además los planes para lazar un soundtrack de Dark Nights: Death Metal durante 2021, la editorial quiere concretar una serie de cortos animados centrados en esta nueva historia ligada al Multiverso Oscuro.

Esos cortos aún no tienen una fecha concreta de lanzamiento, pero CBR notó que la compañía presentó oficialmente al elenco de esa apuesta en una página al final de Dark Nights: Death Metal #4, el número más reciente del evento que fue publicado este martes.

Como se había anticipado previamente, el elenco de voces detrás de este proyecto incluirá a Andy Biersack de Black Veil Brides como Batman y Chelsea Wolfe como Wonder Woman. Todo mientras Charles Fleischer será el Joker y The Batman Who Laughs.

Sin embargo, lo más llamativo de este nuevo anuncio fue que se reveló que David Hasselhoff (Knight Rider, Baywatch) interpretará a Superman.

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el elenco de voces esta apuesta además incluirá a Jason R. Moore como The Darkest Knight, Fred Coury como The Flash, Scott Snyder como Robin King y Greg Capullo como Sgt. Rock. Tyler Bates, quien estará a cargo del soundtrack de Death Metal, además realizó la música para esta apuesta.

“He invitado a artistas de la banda sonora y a personalidades de la cultura pop para que interpreten a los personajes ilustrados en la versión magistral de Scott y Greg de los personajes clásicos de DC, que posiblemente nunca haya sido más relevante para la vida real dado el tiempo desafiante que atraviesa el mundo”, comentó Bates. “Todos disfrutamos de la camaradería de trabajar para dar vida a una nueva dimensión de estos personajes de DC en un nuevo medio”.

Los cortos animados de Dark Nights: Death Metal serán publicados en una fecha que aún no es anunciada en el sitio web dcdeathmetal.world y el canal de YouTube de DC.